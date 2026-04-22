中日戦に先発した巨人・竹丸＝上毛敷島巨人は二回、佐々木の適時打や石塚の2点三塁打などで4点を先制し、主導権を握った。石塚はプロ初打点をマーク。新人竹丸は5回6安打1失点。10三振を奪い、3勝目を挙げた。中日は今季ワーストの6連敗を喫した。