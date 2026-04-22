俳優の階晴紀が最新ショットを披露した。２２日までにインスタグラムを更新し、「煩悩の塊。『ラブタイムトラベル』第１話ありがとうございました！！ＴＶｅｒ・ＡＢＥＭＡ・ＴＥＬＡＳＡで見逃し配信があるので是非チェックしてみてください」とテレビ朝日系番組に出演したことを報告。「第２話から出番増えますのでご安心ください笑はるきくん頑張りますではでは、来週の日曜日もよろしくお願いします！！」と呼びかけ