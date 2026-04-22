俳優の階晴紀が最新ショットを披露した。

２２日までにインスタグラムを更新し、「煩悩の塊。『ラブタイムトラベル』第１話ありがとうございました！！ＴＶｅｒ・ＡＢＥＭＡ・ＴＥＬＡＳＡで見逃し配信があるので是非チェックしてみてください」とテレビ朝日系番組に出演したことを報告。

「第２話から出番増えますのでご安心ください笑 はるきくん頑張ります ではでは、来週の日曜日もよろしくお願いします！！」と呼びかけた。

中道改革連合の階猛議員を父に持つ晴紀。父は盛岡第一高から東大法学部に進学。東大時代は野球部で投手。卒業後は日本長期信用銀行（現ＳＢＩ新生銀行）に入行。在職中に司法試験合格した経歴の持ち主だ。猛議員が２月に中道改革連合の代表選に立候補した際、晴紀はネットで「そっくり」「似てる」と話題になった。

ＴＢＳ系日曜劇場「下剋上球児」、フジテレビ系「人事の人見」など出演作多数。ＪＪモデルオーディション２０２５「＃国民的彼氏」ではファイナリストに。３月３１日には「本日３月３１日付けで、太田プロダクションを退所いたしました。芸人を志して養成所に通い始めた５年前から今日に至るまで、大きな実績があるわけでもない私が諦めずに活動を続けてこられたのは、支えてくださった事務所の方々、切磋琢磨した仲間、そして何より応援してくださる皆様のお陰です」と大手事務所を退所し、「フリーで活動しますが、『今後のこと』については近日中に発表させていただく予定です」と明かしていた。