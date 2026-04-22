記事ポイントビオスの丘で春のフラワーイベント「らんの舞」を開催2026年4月18日から5月10日まで園内で展示観覧無料約20万輪の下垂らんが彩る花のシャワートンネルに注目沖縄県うるま市の自然体験型施設「ビオスの丘」で、春のフラワーイベント「らんの花祭りうりずん2026『らんの舞』」が開催されています。開催期間は2026年4月18日から5月10日まで。新緑の森に約20万輪の下垂らんが連なる、この時期だけの花景色を楽しめる催しで