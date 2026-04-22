20万輪が降る春景色！ ビオスの丘「らんの花祭りうりずん2026『らんの舞』」

記事ポイント ビオスの丘で春のフラワーイベント「らんの舞」を開催2026年4月18日から5月10日まで園内で展示観覧無料約20万輪の下垂らんが彩る花のシャワートンネルに注目 ビオスの丘で春のフラワーイベント「らんの舞」を開催2026年4月18日から5月10日まで園内で展示観覧無料約20万輪の下垂らんが彩る花のシャワートンネルに注目

沖縄県うるま市の自然体験型施設「ビオスの丘」で、春のフラワーイベント「らんの花祭りうりずん2026『らんの舞』」が開催されています。

開催期間は2026年4月18日から5月10日まで。

新緑の森に約20万輪の下垂らんが連なる、この時期だけの花景色を楽しめる催しです。

ビオスの丘「らんの花祭りうりずん2026『らんの舞』」





開催期間：2026年4月18日(土)〜5月10日(日)営業時間：9:00〜17:30（最終入園16:15）会場：ビオスの丘 園内所在地：沖縄県うるま市石川嘉手苅961-30料金：展示観覧無料（別途入園料が必要）

沖縄で過ごしやすい季節とされる「うりずん」に合わせて行われる春限定イベントです。

会場では、藤のように垂れ下がる下垂らんが森の園路を彩り、歩くほどに花が降りそそぐような空間が広がります。

淡い色彩の花房が幾重にも重なる景色は、散策はもちろん、写真撮影や旅先でゆったり自然を味わいたい人にもぴったりです。

花のシャワートンネル





見どころは、約20万輪の下垂らんが頭上や目線の先まで連なる立体的な花景色です。

藤棚のように続く花房が園路を包み込み、歩くたびに異なる表情を見せるため、散策そのものが特別な体験になります。

やわらかな光を透かす花と森の新緑が重なり合い、香りや空気感まで含めて春の沖縄らしい風景を満喫できるのも魅力です。

春の森さんぽ





会場となるビオスの丘は、自然の森を生かした園内で季節の植物を楽しめる施設です。

花のボリューム感だけでなく、森の中をゆっくり歩きながら景色を眺められるため、観光の合間に落ち着いた時間を過ごしたい人にも向いています。

春の旅行先で、沖縄ならではの自然と花の美しさを一緒に味わいたい人に注目のイベントです。

新緑の中に広がる下垂らんの景色は、期間限定ならではの特別感があります。

展示観覧は無料なので、ビオスの丘を訪れる予定がある人はあわせてチェックしておきたいところです。

春の沖縄で楽しめる「らんの花祭りうりずん2026『らんの舞』」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「らんの花祭りうりずん2026『らんの舞』」はいつ開催されていますか？

A. 開催期間は2026年4月18日土曜日から5月10日日曜日までです。

営業時間は9時から17時30分までで、最終入園は16時15分となっています。

Q. 会場はどこですか？

A. 会場は沖縄県うるま市石川嘉手苅961-30にある「ビオスの丘」の園内です。

自然豊かな森の中を歩きながら、下垂らんの景色を楽しめます。

Q. イベントを見るのに料金はかかりますか？

A. イベントの展示観覧は無料です。

ただし、ビオスの丘への入園料は別途必要です。

入園を含めて訪れる際は、事前に確認しておくと安心です。

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