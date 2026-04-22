今春のツアーを最後にグループを離れることを発表した「モーニング娘。’２６」の牧野真莉愛が、レアなショットを公開した。アイドル界屈指のプロ野球好きで、幼少期から日本ハムファンの牧野は、２２日に自身のインスタグラムを更新。「中田翔くんへ誕生日おめでとうＬＯＶＥりんな年になりますように」とプロ野球の日本ハム、巨人、中日でプレーし、昨季限りで現役を引退した中田翔さんの誕生日を祝福した。幼少期から