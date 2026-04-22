お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子（54）が、22日放送の『有吉の壁』（毎週水曜後7：00）に出演。「なりきりの壁を越えろ！ご本人登場選手権」で衝撃のものまねを披露した。【写真】これは似てる！大久保佳代子、衝撃“ものまね”この日は、1年ぶり「ものまね番組のご本人登場シーンを再現し、有吉を笑わせられたら1ポイント」という「なりきりの壁を越えろ！ご本人登場選手権」を放送。大久保は、槇原敬之に扮し、かつ