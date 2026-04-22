大久保佳代子、衝撃“ものまね”に反響「声聞いてわかったwwwクオリティ高いwwwww」
お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子（54）が、22日放送の『有吉の壁』（毎週水曜 後7：00）に出演。「なりきりの壁を越えろ！ご本人登場選手権」で衝撃のものまねを披露した。
【写真】これは似てる！大久保佳代子、衝撃“ものまね”
この日は、1年ぶり「ものまね番組のご本人登場シーンを再現し、有吉を笑わせられたら1ポイント」という「なりきりの壁を越えろ！ご本人登場選手権」を放送。大久保は、槇原敬之に扮し、かつら、メガネ、ヒゲというスタイルで登場。イントロが流れてもだれかわからないほどのクオリティーで有吉弘行、佐藤栞里のMC陣を困惑させた。そして「どんなときも」を歌い出すと、その声で大久保とバレ、「似てる〜」という称賛の声がとびかった。
ネタ終わりのトークで大久保は「かつらつける前まではまさかと思ってたんですけど、かつらつけたらみるみる似てきたんです」と明かし、スタジオは爆笑に包まれた。
SNSにはこのものまねに「大久保さん似てるwwwwww」「大久保佳代子さんかよwwwwwwwwwwwwwwww」「分からんかったwwwwwwwwwwwwww」「声聞いてわかったwwwクオリティ高いwwwww」と称賛の声が続々寄せられている。
なお、槇原“本人”は登場せず、元読売ジャイアンツの槙原寛己が登場。若手時代の阪神タイガース戦での“バックスクリーン3連発”を自虐ネタで替え歌にして披露した。
【写真】これは似てる！大久保佳代子、衝撃“ものまね”
この日は、1年ぶり「ものまね番組のご本人登場シーンを再現し、有吉を笑わせられたら1ポイント」という「なりきりの壁を越えろ！ご本人登場選手権」を放送。大久保は、槇原敬之に扮し、かつら、メガネ、ヒゲというスタイルで登場。イントロが流れてもだれかわからないほどのクオリティーで有吉弘行、佐藤栞里のMC陣を困惑させた。そして「どんなときも」を歌い出すと、その声で大久保とバレ、「似てる〜」という称賛の声がとびかった。
SNSにはこのものまねに「大久保さん似てるwwwwww」「大久保佳代子さんかよwwwwwwwwwwwwwwww」「分からんかったwwwwwwwwwwwwww」「声聞いてわかったwwwクオリティ高いwwwww」と称賛の声が続々寄せられている。
なお、槇原“本人”は登場せず、元読売ジャイアンツの槙原寛己が登場。若手時代の阪神タイガース戦での“バックスクリーン3連発”を自虐ネタで替え歌にして披露した。