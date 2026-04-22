妊娠中の女性を車ではねて死亡させた罪に問われている女の裁判で、検察側は禁錮3年を求刑しました。 【写真を見る】はねられた妊婦は死亡…赤ちゃんにも障害残る 運転していた50歳女の裁判 検察が禁錮3年求刑 ｢9秒間 前方左右注視せず、操作を怠ったのは故意にも匹敵｣ 去年5月、一宮市で当時妊娠9か月だった研谷沙也香さん（当時31歳）が車にはねられて死亡し、運転していた無職の児野尚子被告50歳が過失運転致死の罪で起訴され