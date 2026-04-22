エティハド航空は、アブダビ〜カブール線を5月1日から1日1往復に増便する。同路線は3月20日に週4往復で就航したもので、就航からわずか6週間での毎日運航化となる。機材はビジネスクラス8席、エコノミークラス150席の計158席を配置したエアバスA320型機を使用する。所要時間はアブダビ発が3時間、カブール発が3時間20分。アラブ首長国連邦（UAE）には、湾岸地域で最大規模のアフガニスタン人コミュニティがある。両都市間の直行便