ポルトガル在住のモデル・小泉里子（44）が22日までに自身のインスタグラムを更新し、週末のサッカー観戦満喫ショットを披露した。夫と共に5歳愛息を育てる小泉は、ストーリーにサッカーポルトガルリーグ、スポルティングのユニホームを着た夫と愛息と思われる人物と、白いTシャツ姿の自身の3ショットをアップ。「週末はスポルティングVSベンフィカ観戦へ」とつづった。小泉は「CanCam」専属モデルを経て、「Oggi」「CLASS