2人乗りだから実現した大胆な空間設計日常の移動手段としてだけでなく、過ごす時間そのものに価値を見出す存在へと、クルマの役割はゆっくりと変化してきています。とくに近年は、使い方の幅を広げられる柔軟性や、生活空間としての快適さが重視される傾向が強まっています。【画像】超いいじゃーん！ これがトヨタの斬新な「“2人乗り”シエンタ」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）こうした流れの中で、トヨタは2025年8