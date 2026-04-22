2人乗りだから実現した大胆な空間設計

日常の移動手段としてだけでなく、過ごす時間そのものに価値を見出す存在へと、クルマの役割はゆっくりと変化してきています。

とくに近年は、使い方の幅を広げられる柔軟性や、生活空間としての快適さが重視される傾向が強まっています。

【画像】超いいじゃーん！ これがトヨタの斬新な「“2人乗り”シエンタ」の姿です！ 画像を見る！（30枚以上）

こうした流れの中で、トヨタは2025年8月5日にコンパクトミニバン「シエンタ」に一部改良を施し、さらにMODELLISTAと手を組んだ新たなコンプリートカー「JUNO（ジュノ）」を発売すると発表しました。

このモデルは、2023年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2023」で公開されたコンセプトをもとに、市販化されたものです。単なる派生モデルではなく、新しい使い方を提案する存在として、ネット上でも反響が寄せられています。

まずベースとなるシエンタについてですが、2025年8月の改良では全グレードに電動パーキングブレーキとブレーキホールド機能が標準装備されました。

特にブレーキホールドは、設定状態を維持できる仕様となっており、停車するたびに操作を繰り返す必要がなくなっています。日常的な運転の中で感じる小さな手間を減らす工夫といえるでしょう。

さらにレーダークルーズコントロールには停止保持機能が追加され、安全面でも進化が見られます。

ドライバー異常時対応システムやプロアクティブドライビングアシストには常時操舵支援が組み込まれ、安心感の向上にもつながっています。

上位グレードではETC2.0や前後方ドライブレコーダー、オートエアコンも標準化され、ファミリーカーとしての利便性がより高められています。

こうした改良により、ベース車の完成度が底上げされたことが、JUNOの魅力を支える重要なポイントとなっています。

JUNOはシエンタの「HYBRID Z」をベースにしながら、あえて2人乗りとすることで、後部空間の使い方に大胆な自由度を持たせています。

車名に込められた「順応」という意味の通り、利用者のライフスタイルに合わせて姿を変えることが大きな特徴です。

発想の根底には、「組み替え可能な車内空間」という考え方があります。レゴやマインクラフトのように、パーツを組み合わせて自分好みの空間を作るというアイデアが取り入れられています。

これにより、単なるキャンピング用途にとどまらず、街中での普段使いにも対応できる多用途なクルマとして設計されています。

開発には女性スタッフの視点も取り入れられており、扱いやすさと自由度のバランスが意識されています。

ボディサイズは全長4260mm×全幅1695-1715mm×全高1695mmとベース車と基本変わりませんが、車内後部の架装によってナンバー区分は4ナンバーとなっています。

外観には専用エンブレムが備えられ、内装には専用フロアやロック機構付きサイドトリム、6灯のインテリアライト、専用フロアマットなどが採用され、特別感が演出されています。

中でも特徴的なのが、取り外し可能な家具モジュールの存在です。後席やラゲージスペースのカーペットを外し、専用フロアを設置したうえで複数のモジュールを組み合わせることで、用途に応じた空間を構築できます。

ソファのようにくつろげる配置にしたり、作業に適したデスク環境を整えたり、さらにはフラットなベッドとして使うことも可能です。

モジュールはパッケージ化されているほか、個別に追加することもできるため、自分のスタイルに合わせて段階的にカスタマイズする楽しみもあります。

価格（消費税込み）は2WDが365万4200円、E-Fourが385万2200円で、ベースとなるHYBRID Zより約57万円高い設定です。

ユニークな仕様にネット上でもさまざまな意見が見られ、「こういう自由度の高いクルマは面白い」「キャンピングカーより気軽に使えそう」「2人乗りに割り切ったのが逆にいい」「価格は高いけどコンセプトに価値を感じる」「在宅ワーク用に欲しくなる」「カスタマイズできるのが魅力的」「実際の使い勝手が気になる」「デザインもシンプルで好印象」といった声があり、多くの関心を集めている様子がうかがえます。