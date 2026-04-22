劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とのコラボレーション企画で、横浜バニラが新たなお買い上げ特典となるコラボステッカー第2弾を発表した。灰原哀や世良真純、毛利小五郎＆毛利蘭など人気キャラクターが新たに加わり、ファンの収集欲を刺激する内容となっている。【画像】メロすぎる蘭姉ちゃん＆かっこよすぎる世良…公開されたコラボステッカー第2弾は全4種で構成され、すでに展開されている第1弾（全5種）とあわせ