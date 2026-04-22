【横浜バニラ×コナン】コラボステッカー第2弾に灰原哀ら人気キャラ勢ぞろい 高橋優斗CEO「なんとか自分もゲットしてスマホの裏に入れたい」
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』とのコラボレーション企画で、横浜バニラが新たなお買い上げ特典となるコラボステッカー第2弾を発表した。灰原哀や世良真純、毛利小五郎＆毛利蘭など人気キャラクターが新たに加わり、ファンの収集欲を刺激する内容となっている。
【画像】メロすぎる蘭姉ちゃん＆かっこよすぎる世良…公開されたコラボステッカー
第2弾は全4種で構成され、すでに展開されている第1弾（全5種）とあわせて選択が可能。コラボパッケージ1箱の購入ごとに1枚が配布される仕組みで、各グループ内のキャラクターはランダムとなる。
コラボパッケージ自体も作品の世界観を落とし込んだ仕様で、横浜の街並みを背景に江戸川コナンと萩原千速を描いたオリジナルデザインを採用。ブランドカラーのブルーを基調に、側面にはレンガ模様を配置するなど、劇中の雰囲気と横浜らしさを融合させている。ショッパーにはスケートボードで疾走するコナンや、マスコットキャラクター「バニ丸」がコナンに扮したビジュアルが描かれ、遊び心ある仕上がりとなっている。
同ブランドを手がける高橋優斗（※高＝はしごだか）は「お買い上げ特典をさらに追加させていただきます。連日、映画でさらに盛り上がっている横浜の街を肌で感じていて、本当にうれしい。僕は灰原哀が好きなので、なんとか自分もゲットしてスマホの裏に入れたい」とコメントし、企画への思いを語った。
なお、コラボパッケージは「塩バニラフィナンシェ」3個入りギフトボックスとして展開され、価格は税込1620円。横浜高島屋店や羽田空港第2ターミナル、渋谷スクランブルスクエアなどで販売されている。
【画像】メロすぎる蘭姉ちゃん＆かっこよすぎる世良…公開されたコラボステッカー
第2弾は全4種で構成され、すでに展開されている第1弾（全5種）とあわせて選択が可能。コラボパッケージ1箱の購入ごとに1枚が配布される仕組みで、各グループ内のキャラクターはランダムとなる。
同ブランドを手がける高橋優斗（※高＝はしごだか）は「お買い上げ特典をさらに追加させていただきます。連日、映画でさらに盛り上がっている横浜の街を肌で感じていて、本当にうれしい。僕は灰原哀が好きなので、なんとか自分もゲットしてスマホの裏に入れたい」とコメントし、企画への思いを語った。
なお、コラボパッケージは「塩バニラフィナンシェ」3個入りギフトボックスとして展開され、価格は税込1620円。横浜高島屋店や羽田空港第2ターミナル、渋谷スクランブルスクエアなどで販売されている。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優