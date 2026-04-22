河西工業が後場に急伸し、ストップ高の水準となる３４５円でカイ気配に張り付いている。イクヨは２２日正午、河西工について持ち株比率１５％程度まで株式の取得を目指すことを決めたと発表した。イクヨは現在、河西工株の約４．８％を保有しているが、今月から９月末の間に４６０万株（持ち株比率１０％）を市場内外で取得する予定としている。イクヨは自動車樹脂部品で三菱自動車工業を主要取引先とし、河西工は自動車内装部品