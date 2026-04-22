タレント・杉浦太陽（45）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。第5子の次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の最新ショットを公開した。【写真】かわいすぎる〜癒しを届ける満面の笑みを見せた夢空（ゆめあ）ちゃん杉浦は「ユメちゃん、笑顔全開」と記し、妻・辻希美（38）とともに夢空ちゃんを抱きかかえる写真などを公開した。その写真では、夢空ちゃんが口を開けて満面のスマイルを披露している。他にも写真を3枚添えた