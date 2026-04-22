笑顔がかわいすぎると話題 杉浦太陽＆辻希美夫妻の次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの最新ショットが公開「ユメちゃん、笑顔全開」満面のスマイル披露
タレント・杉浦太陽（45）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。第5子の次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の最新ショットを公開した。
【写真】かわいすぎる〜癒しを届ける満面の笑みを見せた夢空（ゆめあ）ちゃん
杉浦は「ユメちゃん、笑顔全開」と記し、妻・辻希美（38）とともに夢空ちゃんを抱きかかえる写真などを公開した。
その写真では、夢空ちゃんが口を開けて満面のスマイルを披露している。他にも写真を3枚添えた。夢空ちゃんはSNS上で「笑顔がかわいすぎる」などと話題となっており、この投稿にも2万5000人以上のフォロワーから「いいね！」が集まっている。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ）、10年12月に長男・青空さん（せいあ）、13年3月に次男・昊空さん（そら）、18年12月に三男・幸空さん（こあ）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
【写真】かわいすぎる〜癒しを届ける満面の笑みを見せた夢空（ゆめあ）ちゃん
杉浦は「ユメちゃん、笑顔全開」と記し、妻・辻希美（38）とともに夢空ちゃんを抱きかかえる写真などを公開した。
その写真では、夢空ちゃんが口を開けて満面のスマイルを披露している。他にも写真を3枚添えた。夢空ちゃんはSNS上で「笑顔がかわいすぎる」などと話題となっており、この投稿にも2万5000人以上のフォロワーから「いいね！」が集まっている。
辻と杉浦は、2007年6月に結婚。同年11月に長女の希空（のあ）、10年12月に長男・青空さん（せいあ）、13年3月に次男・昊空さん（そら）、18年12月に三男・幸空さん（こあ）、昨年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。