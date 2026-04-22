「ダウンタウン」浜田雅功の冠番組「浜田雅功とアスリート幸福論」の第１弾が５月１７日午後１時５５分からテレビ朝日系で放送されることが２２日、分かった。浜田にとってテレ朝での冠番組は「浜ちゃんのこれが聖地や！」（２０００年７月）以来、２６年ぶりとなる。同番組はトップアスリートとして活躍したゲストが人生を“幸福度”という独自の切り口で可視化した「幸福度グラフ」を作成。テレ朝に残る膨大な貴重映像をひも