[4.21 ACLE準決勝 町田 1-0 シャバブ・アルアハリ ジッダ]サウジアラビアでのファイナルステージ初陣となった準々決勝アルイテハド戦は負傷欠場--。準決勝に照準を合わせて帰ってきたFC町田ゼルビアのMF相馬勇紀がクラブのアジア初挑戦初制覇に王手をかける大仕事を成し遂げた。試合を動かしたのは前半12分だった。相馬は試合の入りから落ち着かないシャバブ・アルアハリの守備陣にプレッシャーをかけると、DFボグダン・プラニ