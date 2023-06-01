【PS Store：「SPRING SALE」】 4月22日まで開催 ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「SPRING SALE」を開催している。期間は4月22日23時59分まで。 セールでは「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Digital Deluxe Edition」、「Battlefield 6 ファントムエディション」、「龍が如く８ デラックス・エディション」、「ホグ