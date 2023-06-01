PS Storeにて開催中のセール「SPRING SALE」が本日4月22日まで。対象のPS5、PS4タイトルがお買い得
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Storeにてセール「SPRING SALE」を開催している。期間は4月22日23時59分まで。
セールでは「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Digital Deluxe Edition」、「Battlefield 6 ファントムエディション」、「龍が如く８ デラックス・エディション」、「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」などがラインナップ。期間中、プレイステーション 5/プレイステーション 4の対象タイトルがお買い得価格で提供される。
□「SPRING SALE」のページ
対象タイトル紹介（一部）
「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Digital Deluxe Edition」
価格：9,790円→5,874円（40%オフ）
□PS Store「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER Digital Deluxe Edition」のページ
「Battlefield 6 ファントムエディション」
価格：13,900円→10,425円（25%オフ）
□PS Store「Battlefield 6 ファントムエディション」のページ
「龍が如く８ デラックス・エディション PS4 & PS5」
価格：10,780円→3,234円（70%オフ）
□PS Store「龍が如く８ デラックス・エディション PS4 & PS5」のページ
「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」
価格：10,978円→1,646円（85%オフ）
□PS Store「ホグワーツ・レガシー: デジタルデラックスエディション」のページ
(C)2026 Konami Digital Entertainment
(C) 2026 Electronic Arts Inc.Battlefield is a trademark of Electronic Arts Inc.
(C)SEGA
HOGWARTS LEGACY software (C) 2023 Warner Bros. Entertainment Inc. Developed by Avalanche Software. WIZARDING WORLD and HARRY POTTER Publishing Rights (C) J.K. Rowling. PORTKEY GAMES, HOGWARTS LEGACY, WIZARDING WORLD AND HARRY POTTER characters, names and related indicia (C) and TM Warner Bros. Entertainment Inc.