4月23日(木)21時LIVEスタート予定日本サッカーの今を伝えるJ論チャンネル。今回は・日置貴之さん(株式会社セレッソ大阪代表取締役社長)・宇都宮徹壱さん「宇都宮徹壱WM」上記の2人が集合し『セレッソ大阪の改革とは何か？サステナブルなクラブ経営と育成モデルの全貌に迫る』などについて語るLIVE配信を行います。◯関連リンク・セレッソ大阪