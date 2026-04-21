4月20日、モデルで女優の三吉彩花が、Instagramで背中にタトゥーの入った写真を投稿。タトゥーを入れた経緯もつづり、SNSをざわつかせている。三吉はハイジュエリーブランド「Boucheron（ブシュロン）」を身に着け、背中がざっくり開いた大胆なデザインの黒いドレス姿の写真をアップした。「腰から背中にかけて、青色の “花タトゥー” が刻まれていました。近年、腕や手首などワンポイントでタトゥーを入れるタレントは少なく