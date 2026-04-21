高レベル放射性廃棄物の最終処分場選定を巡り、赤沢経済産業相が南鳥島の文献調査を行うと表明したことを受け、風評被害対策などを求めていた東京都小笠原村の渋谷正昭村長は「ぜひ約束を守る努力をしてほしい」と述べた。