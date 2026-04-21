歌手で俳優の池畑慎之介（73）が21日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。74歳で亡くなった父との思い出を語った。上方舞の家元で人間国宝の父・吉村雄輝さんの指導の下、3歳で初舞台を踏むなど徹底的に芸を仕込まれた幼少期。池畑は「普通だったら保育園とか幼稚園に行くんでしょうけど、“あんさんは、わての跡を継ぐねんから、そんなとこ行かんでよろし”って行ってないの。ずっとお稽古をさせ