21日15時現在の日経平均株価は前日比568.58円（0.97％）高の5万9393.47円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は578、値下がりは937、変わらずは54と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を316.18円押し上げている。次いで東エレク が140.79円、フジクラ が67.38円、イビデン が63.02円、キオクシア が51.15円と続く。 マイナス寄与度は37.81円