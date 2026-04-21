広島市の安佐動物公園は２１日までにＳＮＳを更新。１１日にスンダスローロリスのショウヘイ（オス）、ララ（メス）の間に、赤ちゃんが生まれたことを発表した。小さな体で、必死に母・ララに抱きついて一緒に行動する姿などが公開されている。なお同動物園によると、たまに父・ショウヘイにも抱き着くことはあるが、少しぎこちないとのこと。この投稿に「おめでとうございます」「ちっちゃい天使」「おめめクリクリ」などの