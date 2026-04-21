明治安田J2・J3百年構想リーグ明治安田J2・J3百年構想リーグEAST-Bの第11節、いわきFC対AC長野パルセイロの一戦が19日に行われ、いわきが1-0で勝利した。前半37分、右CKからMF山中惇希のクロスにニアで合わせた19歳MF木吹翔太がヘディングでプロ初ゴール。203cmの規格外の体躯を活かした一撃にネット上では驚きの声が広がった。木吹は恵まれた身長とヘディング技術でニアを制し、待望の初得点。J1サンフレッチェ広島から育成型