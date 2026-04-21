◆園田競馬４日目（４月２１日）《小牧太》６３勝。ブエラフェルテ（１０Ｒ）に自信。「仕上がりはいい」（◎）。ホルンフェルス（６Ｒ）も「状態は変わらず。いい感じで臨めそう」（◎）。ディザーヴユー（９Ｒ）は「休み明けがどうか」（○）。《下原理》４７勝。セクシーキャット（１２Ｒ）に前進を見込む。「叩き２走目で」（◎）。フークタオユエン（３Ｒ）も「前走で気の悪さを見せなかったのは収穫」（◎）。テ