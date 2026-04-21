日本が、高市早苗首相の公約として掲げた日本版CIA（中央情報局）である「国家情報局」の新設に向けて加速している。高市政権は、日本国内・外の情報収集などインテリジェンス機能の強化のため、早ければ今年7月の国家情報局発足を目指している。20日、NHKによると、与党・自民党は国際情勢などを理由に情報収集の強化が「喫緊の課題」だとして、週内の衆議院通過を目標に動いている。野党と日程協議に乗り出した自民党の小林鷹之