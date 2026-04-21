日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』の第3話に、黒川智花と忍成修吾がゲスト出演することが発表された。 参考：町田啓太×松本穂香、共演を機に感じた“子どもたちの未来”「一緒に考えるきっかけに」 本作は、小中学生の不登校が35万人を超え12年連続で増加するなか、学校に行けない子どもたちの居場所であるフリースクール“ユカナイ”を舞台に描くヒューマンドラマ。町田啓太が演じる