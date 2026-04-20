「プロレス・エイオキクラッチ０１」（２０日、新宿ＦＡＣＥ）総合格闘技、プロレスと多彩な活動を続ける青木真也（４２）が自身初の自主興行を開催。満員の観客の中、メインではケンドー・カシンとの一騎打ち制した。１５分２３秒、エイオキクラッチで３カウントを奪取し、大会を締めくくった。感無量の表情の青木。リングでマイクを握り、時折声を詰まらせた。「ケンドー・カシンに救われて、憧れて生きてきて良かった。ず