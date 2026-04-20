しゃぶしゃぶ食べ放題チェーン「しゃぶ葉」で提供された肉が「薄すぎる」として、SNS上で画像が拡散し波紋を広げている。運営会社の親会社、すかいらーくホールディングス（HD）広報室はJ-CASTニュースの取材に対し、一部店舗で本来定めている提供基準とは異なる状態で提供されていた事実を確認したと説明し、「深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

「ご期待にそえない品質でご提供してしまった」

SNS上で注目を集めたのは、しゃぶ葉で「豚ロース」を注文すると、今までで一番薄い肉が提供されたという指摘だった。添付の写真を確認すると、黒いトレイに並べられた豚ロースがトレイの色が透けて見える状態になっている。その他にも、同様の体験を報告する複数の投稿が拡散していた。

しゃぶ葉を展開する、すかいらーくHD広報は2026年4月20日、「一部店舗におきまして、本来定めているお肉の提供基準とは異なる状態で提供されていた事実を確認いたしました」と取材に説明した。

同社によれば、肉を塊の状態で仕入れ、各店舗で一枚一枚スライスして提供している。しゃぶしゃぶとしての食感やだしの旨味を感じられる「最適なスライスの規定値」も設けているという。

だが今回の内容は、「その基準を満たしていないもの」だったといい、「日頃より弊社をご愛顧いただいているお客様に対し、ご期待にそえない品質でご提供してしまったことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

改めて全店で提供基準の遵守と提供する商品品質の確認を行うとの方針を示し、「今後もお客様に『しゃぶ葉』ならではの美味しさと、安全安心な品質を安定してお届けできるよう、品質管理の適正化に努めてまいります」とした。