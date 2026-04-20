20日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、5月2日（土）に岡崎中央総合公園総合体育館で行われる、2025-26チャンピオンシップ クォーターファイナルのジェイテクトSTINGS愛知戦GAME2のライブビューイングを開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 SVリーグ男子のレギュラーシーズンを6位で終えた東京GB。セミフ