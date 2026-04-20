20日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、5月2日（土）に岡崎中央総合公園総合体育館で行われる、2025-26チャンピオンシップ クォーターファイナルのジェイテクトSTINGS愛知戦GAME2のライブビューイングを開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

SVリーグ男子のレギュラーシーズンを6位で終えた東京GB。セミファイナル進出をかけてレギュラーシーズン3位のSTINGS愛知とアウェーで対戦する。

その試合のGAME2のライブビューイングが109シネマズ木場で実施され、東京GBアリーナMCの杉田芳尚さんとカオリ・ゴンザレスさんが来場予定。試合映像の上映とともに、会場を盛り上げる演出が行われる。

試合開始は16:05で、イベント実施場所の開場は15:45を予定。チケットはエグゼクティブシート7500円、一般席6500円で、23日（木）0時から109シネマズ木場公式ホームページより先着での販売となる。

また、来場者にはハリセンの配布も予定されており、現地に足を運べない人も一緒に盛り上がれるイベントとなっている。