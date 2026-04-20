ファッション誌『BAILA』（集英社）の公式Instagramは4月20日、投稿を更新。10キロの減量が話題になっている、俳優の川口春奈さんが表紙を飾った姿を公開しました。【画像】川口春奈が表紙に登場！「バイラミューズの川口春奈さん」同アカウントは「BAILA6月号は４月28日（火）に発売BAILAは今年、創刊25周年を迎えます！ 創刊記念号となる今月号のカバーを飾ったのは、 バイラミューズの川口春奈さん」とつづり、18