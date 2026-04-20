「傑作！」「感動！」「大人版『E.T.』」など高評価しか聞こえてこない超大作。アマゾン製作なのでプライムビデオでの配信開始は早そうとは思うものの、宇宙が舞台のSF映画は大画面で見ようと考え直して映画館へ！【写真】顔がないのに驚くほどチャーミング…映画を大ヒットに導いた「異星人ロッキー」の姿を見る今週のターゲット『プロジェクト・ヘイル・メアリー』〈あらすじ・概要〉アンディ・ウィアーのベストセラー小説を実写