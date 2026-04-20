航空会社大手のJALとANAは20日、5月1日からの国際線の燃油特別付加運賃（燃料サーチャージ）を発表した。日本発着の5月1日〜6月30日発券分に関して、以下の通り。【画像】国交省が図解で説明…飛行機「モバイルバッテリー持込み」新ルール■JAL5月1日〜6月30日日本−韓国／極東ロシア、沖縄−台北／高雄6500円日本−東アジア（除く日本−韓国／モンゴル、沖縄−台北／高雄）1万4200円日本−グアム／パラオ／フィリピン／ベ