JAL・ANA、新たな燃料サーチャージを発表…5月以降購入分 韓国便は6500円と6700円、欧州便は5万6000円
航空会社大手のJALとANAは20日、5月1日からの国際線の燃油特別付加運賃（燃料サーチャージ）を発表した。日本発着の5月1日〜6月30日発券分に関して、以下の通り。
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■JAL 5月1日〜6月30日
日本−韓国／極東ロシア、沖縄−台北／高雄 6500円
日本−東アジア（除く日本−韓国／モンゴル、沖縄−台北／高雄） 1万4200円
日本−グアム／パラオ／フィリピン／ベトナム／モンゴル／ロシア※1 1万9500円
日本−タイ／マレーシア／シンガポール／ブルネイ／ロシア※2 2万9600円
日本−ハワイ／インドネシア／インド／スリランカ 3万4700円
日本−北米／欧州※3／中東／オセアニア 5万6000円
※1 イルクーツク
※2 ノヴォシビルスク
※3 欧州内の乗り継ぎ便に、ブリティッシュ・エアウェイズ（BA）、フィンエアー（AY）またはイベリア航空（IB）が運航するJLコードシェア便を利用した場合、その区間ごとにご利用クラスに応じて以下金額が適用される
■ANA 5月1日〜6月30日
日本−欧州・北米・中東・アフリカ・オセアニア・中南米 5万6000円
日本−ハワイ・インド・インドネシア 3万6800円
日本−タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア 2万9000円
日本−ベトナム・フィリピン・グアム・パラオ・モンゴル 1万9700円
日本−中国・マカオ・台湾・香港 1万4700円
日本−韓国・ロシア（ウラジオストク） 6700円
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■JAL 5月1日〜6月30日
日本−韓国／極東ロシア、沖縄−台北／高雄 6500円
日本−東アジア（除く日本−韓国／モンゴル、沖縄−台北／高雄） 1万4200円
日本−グアム／パラオ／フィリピン／ベトナム／モンゴル／ロシア※1 1万9500円
日本−タイ／マレーシア／シンガポール／ブルネイ／ロシア※2 2万9600円
日本−ハワイ／インドネシア／インド／スリランカ 3万4700円
日本−北米／欧州※3／中東／オセアニア 5万6000円
※1 イルクーツク
※2 ノヴォシビルスク
※3 欧州内の乗り継ぎ便に、ブリティッシュ・エアウェイズ（BA）、フィンエアー（AY）またはイベリア航空（IB）が運航するJLコードシェア便を利用した場合、その区間ごとにご利用クラスに応じて以下金額が適用される
日本−欧州・北米・中東・アフリカ・オセアニア・中南米 5万6000円
日本−ハワイ・インド・インドネシア 3万6800円
日本−タイ・シンガポール・マレーシア・ミャンマー・カンボジア 2万9000円
日本−ベトナム・フィリピン・グアム・パラオ・モンゴル 1万9700円
日本−中国・マカオ・台湾・香港 1万4700円
日本−韓国・ロシア（ウラジオストク） 6700円