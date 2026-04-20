JAL・ANA、新たな燃料サーチャージを発表…5月以降購入分 韓国便は6500円と6700円、欧州便は5万6000円

JAL・ANA、新たな燃料サーチャージを発表…5月以降購入分 韓国便は6500円と6700円、欧州便は5万6000円