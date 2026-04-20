オリックスのドラフト5位の新人、高谷舟（たかや・しゅう）投手が、1軍での再登板を目指し大阪の球団施設・舞洲で研鑽を続けている。高谷は札幌市出身。札幌日大高、北海学園大から入団。最速153キロのキレのよいストレート、スライダーなどを武器とする右腕で、「直球のキレがありスライダーも結構、曲がって実戦向き」（岸田護監督）と首脳陣の評価は高い。「まずは1軍で投げること。チャンスが来るまで頑張りたい」とはキ