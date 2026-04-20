20日朝、上越市の直江津港で、釣りをしていたミニボートがエンジンの不具合で航行できなくなりました。乗っていた2人にケガはありませんでした。 上越海上保安署によりますと、20日午前8時半ごろ、直江津港のLNG基地桟橋付近で釣りをしていたミニボートが航行できなくなりました。ミニボートには長野県と妙高市に住むいずれも50代の男性2人が乗っていて、午前5時ごろから釣りをしていたということです。