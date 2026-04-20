【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月21日19時57分より、NHK総合にて『うたコン』が放送される。 ■『うたコン』曲目4月21日放送 ※アーティスト50音順 「ウイスキーが、お好きでしょ」石川さゆり 「日々呉々と」石川さゆり 「千年の懸想文」五木ひろし 「よこはま・たそがれ」五木ひろし 「ありがとう」純烈 「渋谷で5時（2026 Ver.）」鈴木雅之 渋谷凪咲 「め組のひと」（「め」は、囲み文字が正式表