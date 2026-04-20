名脇役としてドラマ界を支えてきた野間口徹と松尾諭が、意外すぎる素顔を次々に明かした――。19日に放送された日本テレビのバラエティ番組『メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜』(毎週日曜12:45〜 ※関東ローカル)では、20年来の仲だという2人が東京・小金井を巡りながら、確定申告を手伝うほどの深い関係性から、松尾の“飛行機のチケット拾得”が人生を変えた驚きの転機、野間口の「最高60何連敗」という壮絶オーディシ