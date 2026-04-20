「今年は一番はタイミングですね。間合いと。そのほかに練習で意識することはいろいろありますけど、試合ではタイミングを常に大事にしながらやっています」ロッテ・西川史礁は2年目の今季も、ノートに書いて振り返りを行っている。日々の振り返りをノートに書くようになったのは、プロに入ってから。1年目の昨季は「その日のテーマというのを毎日ノートに書いて、その日に達成できたか、なぜできなかったかのかを、常に毎日