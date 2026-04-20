●ダイヤモンドバックス4−10ブルージェイズ○＜現地時間4月19日チェイス・フィールド＞トロント・ブルージェイズが2桁得点の快勝で連敗ストップ。岡本和真内野手（29）は「7番・三塁」でフル出場し、3号本塁打を放つなどマルチ安打を記録した。4連敗中のブルージェイズは初回、3番ブラディミール・ゲレロJr.が2点適時打を放つなど、先頭打者から6連打を浴びせて3点を先制。なおも無死満塁という好機で第1打席を迎え