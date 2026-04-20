◆ チームもカード勝ち越しで同率首位！笘篠氏「オリックスがじわじわ来ますよ」オリックスは19日、ソフトバンクに2−1で勝利して同率首位に並んだ。昨日ノーヒットノーランを阻止した西川龍馬が、9回に値千金の決勝打を放った。19日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・笘篠賢治氏が「西川の状態もいい、同点本塁打の森友哉もいい。優勝はソフトバンクや日本ハムと皆言っていたが、オリックスがじわじわ来ま