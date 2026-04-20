◆ファーム・リーグ巨人７―４楽天（１９日・ジャイアンツタウン）巨人の石塚裕惺内野手（２０）が１９日のファーム・リーグ楽天戦（Ｇタウン）で一時逆転の２号３ランを放った。１軍昇格へアピールに成功し「芯で捉えることはできたんですけど、角度的に微妙だったので、打球が伸びてくれてよかったです」と笑った。０―２の３回。無死一、二塁で打席に立つと、楽天の松田が投じた４球目のカットボールを強振。打球は左翼ス