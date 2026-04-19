元TOKIOの松岡昌宏（49）が19日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。自身の身長について明かした。リスナーから背が高くなった思い当たる要因について質問が寄せられると、松岡は「おそらくなんですけど、何を食べたからデカくなるとかではないと思っていて、僕は隔世遺伝（かくせいいでん）だと思います」と見解を示した。自身の父方の祖父について「うちの爺様は70いくつで昭和60年くらいに旅立っ