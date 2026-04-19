GIGAZINE春のプレゼント大放出企画の景品としてサーモスの「保冷ショルダーバッグ(RFM-003)」を提供してもらえたので、外観や保冷効果を細かくチェックしてみました。保冷ショルダーバッグ/RFM-003 | ショルダーバッグ・バックパック | 製品情報 | サーモスhttps://www.thermos.jp/product/series/rfm-00.html保冷ショルダーバッグにはベージュとブラックの2色展開です。今回はベージュを提供してもらいました。メインポケットはジ